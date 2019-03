Zoveel wijn dat er niet genoeg flessen zijn 25 maart 2019

00u00 0

Hef het glas, want 2018 was een uitstekend jaar voor de Europese wijnbouwers. In België steeg de productie van 800.000 naar 2.000.000 liter. Alleen heeft dat succes ook een keerzijde: er zijn niet genoeg flessen. Ook in ons land zitten wijnboeren daardoor met de handen in het haar. Doordat er nog maar weinig flessenfabrieken zijn, is het ook niet mogelijk om de productie snel op te trekken. En bij de weinige fabrikanten die overblijven