Zoveel water verbruiken we elke dag

De Vlaming verbruikt gemiddeld 114 liter water per persoon per dag. Het grootste deel (100 liter) is leidingwater, de rest is regen-, grond- of flessenwater. Douche, toilet en wasmachine zijn goed voor 61 liter per dag, iets meer dan de helft van het totaal. Wie wil besparen, kan daar dan ook het meeste winst boeken: 15% van de douchebeurten duurt langer dan 10 minuten en dat heeft een duidelijke impact op het waterverbruik. Met een spaarknop op je toilet - 37% heeft die niet - kun je tot 20 liter per persoon per dag besparen. Eén op de drie huishoudens wacht voorts niet altijd tot de wasmachine vol is. Ook daar valt nog een flinke besparing te doen. Het is voor het eerst dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het verbruik bij Vlaamse huishoudens onderzocht.

