Zoveel kosten vandalisme en graffiti op treinen € 2,8 miljoen 04 april 2018

00u00 0

Het herstellen van vandalisme en het verwijderen van graffiti op de treinen heeft de NMBS tijdens het eerste semester van 2017 respectievelijk 750.000 euro en 2.045.000 euro gekost, samen goed voor 2,8 miljoen euro. Dat laat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) weten. Het aantal geregistreerde gevallen van beschadiging aan het rollend materieel daalde van 409 in 2014 tot 308 in 2015, maar zit sindsdien weer in stijgende lijn. In 2016 werden 434 gevallen vastgesteld en in de eerste helft van 2017 alleen al 283. Er wordt wel veel minder graffiti aangebracht op de treinen. Het aantal daalde van 2.175 in 2014 tot 1.665 in 2016, om in de eerste helft van 2017 verder af te nemen tot 746.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN