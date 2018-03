Zoveel bedraagt verschil tussen pensioen man en vrouw €613 29 maart 2018

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen blijft groot in ons land. Dat blijkt uit cijfers die 'Le Soir' heeft verzameld. Een man die er een carrière als loontrekkende heeft opzitten, krijgt maandelijks gemiddeld 613 euro bruto méér pensioen dan een vrouw. De belangrijkste verklaring voor het enorme verschil is de loonkloof tussen beide seksen: een man wordt nog altijd 7,6% meer betaald dan een vrouw in dezelfde functie. Een tweede verklaring is het glazen plafond, dat vrouwen belet om door te groeien naar beter betaalde managementfuncties. Vrouwen kiezen ook vaker voor een deeltijdse job, wat eveneens een invloed heeft op het pensioen. Een andere factor is het feit dat mannen hun carrière minder vaak onderbreken via vormen van tijdskrediet.

