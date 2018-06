Zouden ze hier de WK-matchen uitzenden? 08 juni 2018

00u00 0

Stop de zoektocht: het meest indrukwekkende supporterscafé voor de Rode Duivels tijdens het WK ligt in Adegem. In en aan café 't Kruisken hangen liefst 2.000 vlagjes, linten, sjaals en slingers in de Belgische driekleur. Op het dak was nog wat plaats: daar staan ook de vlaggen van elk geselecteerd land. "We hebben meer dan drie maanden gewerkt om alles klaar te krijgen", vertellen uitbaters Koen Van Rijckeghem en Mieke Van Hulle. Ook 200 meter van de straat is volledig versierd. O ja, mocht u eraan twijfelen: 't Kruisken zendt alle wedstrijden van de Duivels rechtstreeks uit. En dat worden er veel, denkt Koen: "We halen mínstens de halve finale!" (JSA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN