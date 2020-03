Exclusief voor abonnees Zou er nog koers zijn? column Wuyts 21 maart 2020

00u00 0

"Koersen wij überhaupt nog wel, dit jaar?" Tiesj Benoot stelt een terechte vraag. Die doemgedachte dwaalt ook al een paar dagen door mijn hoofd. Virologen beweren dat een vaccin niet voor volgend jaar beschikbaar zal zijn. Volksverplaatsingen moeten tot dan vermeden worden. Microbioloog Herman Goossens voegt daaraan toe dat als mensen weer gaan reizen een tweede aanvalsgolf van corona niet uitgesloten is. Universiteiten openen hun aula's dit academiejaar niet meer. Het EK voetbal schuift op. Logisch denken zegt mij dat van een Giro en een Tour in het voorziene tijdvak geen sprake kan zijn. Zelfs zonder publiek is koersen utopisch denken. Wie gaat een rondecircus van een paar duizend man drie weken opvangen? Ik kan me niet voorstellen dat de betrokken leiders, Conte en Macron, die verpletterende verantwoordelijkheid willen dragen. Vooruitzien leert mij dat de Vuelta al op 15 augustus in Utrecht van stapel loopt. Mark Rutte kan misschien een 'ja' overwegen, Pedro Sánchez zie ik dat vanuit Madrid niet doen. Hoe ga je overigens in het wielergekke noorden - waar de Vuelta bijna drie weken doortrekt - een afschermplicht afdwingen? De wielerminnaar in me smeekt om een opening naar topsport, de realist voorspelt een langdurig proces in een zo goed mogelijk herstel van de wereldvolksgezondheid. Ik begrijp dat nu al een streep door de grote drie trekken bij de UCI en de betrokken bonden als voorbarig of zelfs simplistisch zal bestempeld worden. Wellicht vergt het moed dat toch te doen. Is die er wel? Wachten op beslissingen van de overheid verengt de mogelijkheid van herstructurering van de wielerkalender. Die zal hoe dan ook nodig zijn. Ik weet dat een consensus bestaat over het vooralsnog organiseren van de monumenten. Bij de UCI, de organiserende instanties en de topploegen. Ze tasten wedstrijdterreinen en uitzendmogelijkheden af. Een annex aan het seizoen breien in oktober is schijnbaar voor de hand liggend. Na Lombardije op een drafje Milaan-Sanremo, de Ronde, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik afhaspelen. Twee keer een woensdag, twee keer een zondag. Tussen 14 en 28 oktober. Zoiets. Veel lijn zit daar dan niet in. Hoe bereiden de verschillende specialisten zich daar na een klim-WK nog deftig op voor? Een doordachte integratie zou beter zijn. Van 29 augustus tot 6 september loopt de BinckBank Tour. Dat zou de opstap kunnen zijn voor de Ronde en Parijs-Roubaix. Gelijkaardige parcoursen, zelfde rennerstypes. Op 9 en 13 september liggen die dan wel in het vaarwater van Quebec en Montréal, allebei WorldTour, maar geen monument. Voor Milaan-Sanremo bestaat een mogelijkheid op 4 oktober. Die datum ligt in de lijn van een Italiaanse opbouw die loopt van de Ronde van Toscane tot de Ronde van Emilia. Op 4 oktober zit wel de Trofeo Beghelli in de weg. Ik neem aan dat organisator RCS daar een mouw kan aan passen. Milaan-Sanremo zou dan aansluiten bij de Ronde van Lombardije, een week later. Luik-Bastenaken-Luik kan qua rennersbestand een kopie zijn van de Ronde van Lombardije. La Doyenne zou op 18/10 een mooie Europese afsluiter kunnen zijn. Let wel, dit is een denkpiste. Zonder pretentie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis