Zou Angela Merkel ook 'een nieuwe hoed' willen?

► Met Duits bondskanselier Angela Merkel schudt regelmatig de hand van een koning, maar zoveel koningen als gisteren? Die krijgt ze enkel deze periode van het jaar over de vloer in haar kanselarij in Berlijn. Naar goede gewoonte kwamen kinderen er om 'een nieuwe hoed' zingen, 'want de oude is versleten'. En Angela? Zij deed haar duit in het zakje en zong mee met de Driekoningsliederen. kinderknuffels werd de Franse president Emmanuel Macron verwelkomd op de luchthaven van Beijing. Macron is er drie dagen op staatsbezoek en had als cadeau voor zijn Chinese collega Xi Jinping zowaar een paard van de Franse Republikeinse Garde mee. "Ik ben vastberaden om het Europees-Chinees partnerschap de 21ste eeuw binnen te loodsen", zo lichtte de president zijn intenties toe. "Europa is terug." Op de agenda staat de stijd tegen klimaatsverandering en Macron dringt ook aan op Europese medewerking aan de 'Zijderoute', een groot Chinees infrastructuurproject.

