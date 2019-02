Zot van de zee (of gewoon zot) 04 februari 2019

Moedig of goed gek? Deze vijf jongeren uit Oudenaarde profiteerden gisteren van het eerste aangename winterzonnetje deze maand om... een frisse duik in zee te nemen. Daar waar andere bezoekers van het Oostendse strand het goed ingeduffeld bij een strandwandeling hielden, doken de Chiroleden in het 4 graden 'warme' zeewater. "We wilden Nieuwjaar vieren", lachen de jongeren. "We hebben al een receptie gehad en nu houden we onze eigen nieuwjaarsduik. Het water is verfrissend, al is het wat minder aan de voeten."

