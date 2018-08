Zorniger "Genk nerveus maken" 23 augustus 2018

Brøndby IF wil vanavond de return tegen Racing Genk redden, dat is het uitgangspunt voor de Denen. "Ik heb de voorbije wedstrijden van Genk uitvoerig bestudeerd", vertelde hun Duitse coach Alexander Zorniger gisteren. "Tegen Poznan bleek Genk op bepaalde momenten toch kwetsbaar en ook Charleroi slaagde er afgelopen weekend in om Genk aan het twijfelen te brengen. Dat is ook onze opdracht. Wij willen Genk nerveus maken, als we daarin slagen, hebben we een kans om succesvol te zijn." Zorniger weet ook wat hij absoluut wil vermijden. "Racing Genk beschikt over spelers die ons met hun snelheid kunnen pijn doen. We moeten voorkomen dat we in één-tegen-éénsituaties belanden, want dan is Genk dodelijk." (KDZ)