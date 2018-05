Zorgt de zorgrobot straks voor minder jobs? Of juist broodnodige steun? Nieuwe collega in de zorgsector: de Zorabot 18 mei 2018

Van robots in de industrie kijkt niemand meer op, maar de almaar

slimmere machines maken in steeds meer sectoren hun intrede.

Wie beweerde dat robots geen menselijke taken aankunnen, heeft

'Zora' nog niet ontmoet. Deze Belgische humanoïde robot is de

nieuwe collega voor heel wat werknemers in de zorgsector.

In rusthuizen en woonzorgcentra biedt Zorabot extra ondersteu-

ning aan ouderen én aan het personeel. We pluisden uit wat de zor-

grobot vandaag doet en welke profielen zoal nodig zijn om hem

zijn werk te laten doen.

<<Wij gebruiken sinds 2015 een zorgrobot, maar die zal nog niet zo

snel een medewerker kunnen vervangen>>, vertrouwt Fatia Tigra

van Woonzorgcentrum De Vijvers in Gent ons toe. <<We hebben

momenteel steeds iemand nodig om hem in te schakelen via het

computersysteem en het gewenste programma te laten afspelen.

De robot kan nog niet zelfstandig opereren, dus blijft er altijd een

personeelslid in de buurt.>>

<<We kregen de zorgrobot in het kader van het twee jaar durende

onderzoeksproject 'Wonder'. Het doel was dat de robot de bewo-

ners meer vrijheid zou geven, er minder valincidenten zouden

plaatsvinden en dolende bejaarden minder geviseerd zouden hoe-

ven worden dankzij de detecties van de robot. Sinds het project is

afgerond en de onderzoekers de nodige data hebben verzameld,

zetten we Zora vooral in bij de animatie. Zora kent de voorkeuren

van de bewoners en stelt hen gerust door hun favoriete muziek te

spelen, een dansje te doen, spelletje te spelen of een praatje te ma-

ken.

Voor animators die niet graag zingen of geen instrument bespelen,

is Zora een welkome hulp, maar ze kunnen hem ook gebruiken om

bijvoorbeeld Bingo te spelen. Zora is verder een handige assistent

tijdens turnlessen. Met behulp van de kinesist kan hij bewegingen

voordoen.>>

<<Zowel verpleegkundigen en verzorgenden als animators en kine-

sisten werken bij ons dus met de robot. Tijdens een werkgroep leer-

den trainers ons ermee omgaan. Dat vroeg natuurlijk wat tijd,

maar eens een medewerker ermee weg is, is de robot zeker een

meerwaarde. En ook de ouderen reageren enthousiast. Zora staat

vooral op de beschermde afdeling en de bejaarden met dementie

onthalen de kleine, aaibare robot overwegend positief. Slechts een

heel kleine minderheid heeft er schrik van.>>

MADE IN BELGIUM

Het maken van de robot zelf creëert op zijn beurt natuurlijk heel

wat jobs. In ons land is het Oostendse bedrijf QBMT/Zora Bots ge-

specialiseerd in de ontwikkeling van zorgrobots. In 2013 brachten

ze de eerste zorgrobot ter wereld op de markt: zorabot Zora!

Momenteel werken er al meer dan 70 werknemers - van program-

meurs tot verkopers - in het bedrijf dat actief is in Europa, Azië en

de Verenigde Staten, en zaakvoerders Fabrice Goffin en Tommy

Deblieck hebben de ambitie om nog veel meer te groeien. De

onderzoekers en (robot)techniekers van Zora Bots ontwikkelen

software op maat van de zorgsector. Die passen ze toe op de reeds

bestaande NAO-robot die de Japanse wereldleider Softbank

Robotics fabriceert in Frankrijk.

