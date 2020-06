Exclusief voor abonnees Zorgpremie brieven 27 juni 2020

00u00 0

Wanneer de vakbonden gelijk hebben, moeten we het ook durven te zeggen. De zorg verdient meer dan een simpele premie. Voor al het geleverde werk in de frontlinie, in het begin soms zonder bescherming, is dit een beschamende aalmoes. En wat een kaakslag voor de mensen in de rusthuizen. Die lopen nog steeds op de toppen van hun tenen om hun zieke bewoners te verzorgen, de opdringerige bezoekers veilig binnen te loodsen en om het virus buiten te houden.

Gilbert Vangampelaere, Markegem