Exclusief voor abonnees Zorgkundigen luiden alarmbel: "Dringend opleiding en beschermingsmateriaal nodig" 15 april 2020

00u00 0

70% van de zorgkundigen heeft nog geen vorming gekregen over welke beschermingsmaatregelen er nodig zijn bij Covid-19. Dat blijkt uit een rondvraag van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) bij zo'n 500 zorgkundigen. 75% van de respondenten wil een bijkomende opleiding voor het werk in coronatijden, en zegt nog geen steun van zorgpersoneel uit ziekenhuizen te hebben gekregen. Ook beschermingsmateriaal is er onvoldoende: 25% moet meerdere dagen hetzelfde mondmasker dragen, 32% heeft nog geen gezichtsscherm of beschermende bril. BEFEZO wil dat de werkgevers en werkgeverskoepels dringend werk maken van opleiding en bijkomend beschermingsmateriaal. De federatie dringt er bij de ziekenhuizen ook op aan medisch personeel, materiaal én kennis van de ziekenhuishygiënisten te delen met de woonzorgcentra.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen