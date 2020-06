Exclusief voor abonnees Zorgen over aantal renovatiepremies 29 juni 2020

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) maakt zich zorgen over de daling van het aantal uitgereikte renovatiepremies voor woningen. Dat schrijft 'De Zondag'. "De renovatiepremie werd in 2017 nog 26.827 keer uitbetaald. In 2018 was dit al gedaald naar 16.512 keer. Vorig jaar ging het nog maar over 15.478 premies. Drie jaar geleden werd bijna 76 miljoen euro uitgekeerd, vorig jaar nog 46 miljoen euro. En dat was nog vóór de coronacrisis", zegt Bothuyne. "Vlaanderen moet elk jaar bijna 100.000 renovaties doorvoeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is hoog tijd voor één overkoepelende, geïntegreerde woningrenovatiepremie die twintig tot dertig procent van de renovatiekost kan financieren."