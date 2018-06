Zorgen om Fred bij Brazilië 08 juni 2018

De stemming bij Fred is snel omgeslagen. 48 uur nadat de middenvelder zijn toptransfer naar Manchester United afrondde, blesseerde hij zich in een duel met Casemiro aan de enkel. Vandaag moet een scan duidelijk maken hoe lang Fred out is. Bij sterspeler Neymar lijken de blessurezorgen verleden tijd. Bondscoach Tite bevestigde dat de aanvaller zondag in de laatste voorbereidingsmatch tegen Oostenrijk in de basis start. Toch vreest de Braziliaanse legende Pelé dat het WK te vroeg komt voor zijn land. "We hebben misschien de beste spelers, maar zijn nog geen echt team", meent de drievoudig wereldkampioen. "Neymar is beter en volwassener dan in de voorgaande toernooien. Alleen heeft hij een collectief nodig." (VDVJ)