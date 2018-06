Zorgen om dij van Dele Alli 20 juni 2018

Dele Alli sloeg de uitlooptraining over. Hij liet een scan maken van de dij. Dele liep een lichte verrekking op. Hij is onzeker voor Panama, de match tegen de Belgen zou niet in gevaar komen. Op het eind van de week wordt hij op training verwacht. Indien hij niet fit raakt, neemt Robin Loftus-Cheek zijn plaats in. Het jeugdproduct van Chelsea viel tegen Tunesië opvallend goed in. "Al mijn invallers hadden hun impact", zei Southgate. Omdat de dopingcontrole bij Jordan Henderson wat langer duurde dan verwacht, landde de Engelse nationale ploeg pas om 6u 's ochtends terug in het basiskamp. Daarom dat Southgate zijn troepen gisteren een licht programma voorschotelde. (KTH)