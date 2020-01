Exclusief voor abonnees Zorgen om de kuit van Berge 20 januari 2020

00u00 0

Bang afwachten voor Racing Genk. Sander Berge kwam gisteren na de rust hinkend naar de kant, met een kuitblessure zo bleek. "Sander gaf aan last te hebben aan zijn kuit. We hebben hem uit voorzorg vervangen, we hopen dat het niets meer was dan een kramp", zei trainer Hannes Wolf. Vorig seizoen stond Berge al maanden langs de kant met een kuitblessure. Vreemd genoeg liep hij die toen ook op in de eerste wedstrijd na de winterstop op het veld van STVV, hij was toen net op tijd fit voor de play-offs. (KDZ)