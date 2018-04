Zorgen om blessures Lukaku en Kompany 30 april 2018

Een scan vandaag moet uitwijzen of Romelu Lukaku (24) tegen Arsenal interne schade aan de rechterenkel opliep. De Rode Duivel moest vroeg in de tweede helft na een duel naar de kant. Hij verzwikte de voet. Nadat hij even de pijn verbeten had, gebaarde hij dat hij niet verder kon. "We hebben nog drie weken tot de FA Cupfinale", zei Mourinho. "We zullen wel zien. Ik weet niet hoe ernstig het is. Ik hoop alleen dat hij geen drie weken aan de kant staat." Vanuit China houdt bondscoach Roberto Martínez een vinger aan de pols. Liever heeft hij, na Batshuayi, geen tweede spits die weken in de lappenmand ligt. Niet de ideale voorbereiding op het WK.

