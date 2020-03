Exclusief voor abonnees Zootje column | Camps 09 maart 2020

Hulde aan de renners die in Parijs-Nice en in de GP Jean-Pierre Monseré in de gutsende regen op de fiets sprongen. Ze hadden ook thuis kunnen blijven met smetvrees. Maar echte renners willen altijd koersen. De schrapping van de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico was geen vraag van het peloton. Voor dwangarbeiders van de weg is het hele leven een risico, ook zonder corona.

