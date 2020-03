Exclusief voor abonnees Zoontje Pedro Elias 30 maart 2020

00u00 0

Graag willen we Pedro Elias, Evelien Broekaert en hun kinderen een hart onder de riem steken. Het interview in de zaterdagkrant trof ons. Wij weten hoe moeilijk het is om een ziek kind in huis te hebben, maar vandaag is leukemie veel beter te genezen dan zo'n twintig jaar geleden, en we zijn zeker dat jullie Rover zal genezen. We hopen dat het coronavirus jullie deur zal voorbijgaan.

J.en M. Storm, Maldegem

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis