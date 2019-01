Zoonje heeft één long, maar we krijgen geen parkeerkaart 24 januari 2019

00u00 0

Wijzelf hebben een zoontje van 6 jaar met een aangeboren beperking. Hij beschikt slechts over één long en heeft daardoor moeite om zelfs maar de geringste afstand te stappen. Wegens langdurige coma is hij niet in staat om te eten en zijn we aangewezen op sondevoeding. Maandelijks wordt hij opgevolgd in het UZ Jette, dienst muco. De sociale dienst heeft alles in het werk gesteld om ons aan een gehandicaptenstatuut en ook een blauwe parkeerkaart te helpen, opdat we met onze dieselwagen zouden kunnen blijven parkeren op de parking van het ziekenhuis, die lage emissiezone geworden is. Twee jaar duurt dit nu al. Nog steeds weigert FOD Sociale Zekerheid in Gent ons een blauwe parkeerkaart toe te kennen, hoewel onze zoon over een rolstoel beschikt. Langs de ene kant is er geen controle op blauwe parkeerkaarten en de vele 'overledenen' die er dagelijks vlot mee parkeren. Wie dit echt nodig heeft, krijgt er geen!

