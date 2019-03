Zoon zijn van een minister kan zo saai zijn 05 maart 2019

00u00 0

Waarnaartoe met de kinderen in de vakantie? Het is een prangende vraag die werkende ouders zich meermaals per jaar moeten stellen - ook minister Ben Weyts (N-VA). Die nam zijn zoon Gust (10) gisteren gewoon mee naar het werk. Gust luisterde aandachtig als zijn vader een toespraak hield op een persconferentie van deelfietsen Blue-bike in Gent, maar raakte al snel verveeld bij de andere sprekers. (VDS)

HLN