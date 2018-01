Zoon zet vader die hem steunt voor schut 27 januari 2018

Een jongeman uit Bredene toonde bijzonder weinig respect tegenover zijn vader in de strafrechtbank van Brugge gisteren. Die was nochtans meegekomen om zijn zoon N.V. te steunen. De jonge twintiger zit momenteel in de gevangenis nadat hij veroordeeld werd wegens speedgebruik. Hij woont nog thuis bij zijn ouders maar dat verloopt niet van een leien dakje. N.V. kreeg het op zijn heupen toen de rechter zijn vader daarop begon te bevragen. "Ik heb jou niet gevraagd om hier te zijn. Jij pakt alles over en doet het op jouw manier. Ik vraag daar niet om", sneerde hij naar zijn verbouwereerde vader. "Oké, dan is het gedaan met taxispelen en je overal rond te voeren. Je zult je plan moeten trekken en alleen gaan wonen", repliceerde die. Er werd overeengekomen dat de jongeman zich voor zijn drugsprobleem laat begeleiden en tegen de volgende zitting van 22 maart een eigen woonst heeft.

