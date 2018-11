Zoon Will Smith komt uit de kast (al wil zijn lief dat niet bevestigen) 21 november 2018

Jaden Smith (20, boven), de zoon van acteurskoppel Will en Jada Pinkett Smith, is uit de kast gekomen. Op Twitter en op de radio bevestigde hij dat hij samen is met rapper Tyler, the Creator (27, onder). "Ik hou zo verdomd veel van hem", schreef hij. Enig probleem: de rapper zélf wil de relatie niet bevestigen. Tyler, the Creator is altijd al mysterieus geweest over zijn geaardheid. Enerzijds maakt hij erg homofobe songs, maar vorig jaar rapte hij op zijn album 'Flower Boy': "I've been kissing with boys since 2004." Jaden Smith profileerde zich de jongste tijd dan weer als 'genderqueer' - niet exclusief mannelijk, niet exclusief vrouwelijk. Eerder had hij een relatie met model Sarah Snyder (23). (TDS)

