Exclusief voor abonnees Zoon vindt levenloze moeder: parket opent onderzoek 02 maart 2020

Een man heeft gistermiddag zijn 60-jarige moeder dood aangetroffen in haar woning in Sint-Denijs-Westrem, een deelgemeente van Gent. Hij verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, maar die konden enkel het overlijden van de vrouw vaststellen. Onder welke omstandigheden ze het leven liet, is nog onduidelijk. Het parket kwam ter plaatse en stelde een wetsdokter aan voor een uitwendig en toxicologisch onderzoek. Voorlopig wordt het overlijden van de vrouw als verdacht beschouwd. Haar huis is verzegeld. (WSG)