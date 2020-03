Exclusief voor abonnees Zoon van Stefan Everts viert eerste zege 02 maart 2020

00u00 0

MOTORCROSS

Liam Everts (15) heeft in het Engelse Matterley Bassin de eerste manche van het EMX125 - Europees kampioenschap - gewonnen. Liam is de zoon van tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts. Die won in 2006 op hetzelfde parcours z'n laatste GP. Voor de familie Everts is de zege van Liam een fijne opsteker na een zware periode. Stefan moest lang herstellen van malaria en verloor er enkele tenen door. "Het is fantastisch om hem bezig te zien. Ik kan me mijn laatste race hier nog herinneren alsof het gisteren was, en nu wint hij hier. De tijd gaat snel", glunderde Everts bij MX Magazine. (MG)

