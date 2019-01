Zoon van Roel Vanderstukken in 'De Luizenmoeder' 23 januari 2019

Vanavond wordt er getrakteerd in het klasje van juf Els. En de jarige is Toots Vanderstukken, het achtjarige zoontje van 'Familie'-acteur Roel Vanderstukken (42) en Anne-Sophie Balsing, de dochter van danseres Anouchka Balsing. Voor Toots zijn het zijn eerste stappen in de acteerwereld. "Toen ik opving dat ze kindacteurs zochten, dacht ik meteen aan onze Toots", zegt Roel. "Hij is een clown en staat graag in het middelpunt van de belangstelling."

