Zoon van Luikse haatimam land uitgezet 01 december 2018

De zoon van de beruchte haatimam El Alami Amaouch is gisteren het land uitgezet. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. Twee jaar geleden kwam de toen nog minderjarige Sohaib Amaouch (nu 20) in opspraak door een video waarin hij op straat in Verviers opriep om ongelovigen te doden. Daarna bekende hij ook dat hij door IS-terrorist Tarik Jadaoun was benaderd met de vraag om een aanslag te plegen. De familie stamt uit Marokko, maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit - en na de vader is nu ook de zoon naar dat land uitgewezen.

