Zoon van IS-leider sterft bij gevechten in Syrië 04 juli 2018

Eén van de zonen van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is om het leven gekomen bij gevechten in de Syrische stad Homs. Die vonden plaatsen tussen de terreurgroep en het regime van president Assad, dat gesteund wordt door de Russen. IS bracht het nieuws gisteravond zelf naar buiten. Het zou gaan om Hudayfah al-Badri. Zijn vader Al-Baghdadi riep in 2014 in Syrië als geestelijke leider van IS het kalifaat uit. De man werd al meermaals doodverklaard. Hij zou drie vrouwen en minstens twee kinderen hebben. (FT)

