Zoon van Danny Vanhamel riskeert half jaar cel voor vechtpartij

09 januari 2019

De openbare aanklager heeft een celstraf van 6 maanden gevorderd voor de 30-jarige zoon van ex-gangster Danny Vanhamel. Op 1 april 2016 was de Zonhovenaar betrokken bij een geval van verkeersagressie. Samen met een vriend stak hij een auto voorbij, waarna de andere chauffeur flikkerde met zijn lichten. Het kwam tot een handgemeen. De twee zouden elkaar gekend hebben van het drugsmilieu. Het is niet de eerste keer dat zoon Vanhamel voor de rechtbank verschijnt: de strafrechter confronteerde hem met 25 veroordelingen door de politierechter. "De laatste jaren ben ik niet meer met het gerecht in aanraking gekomen en de boetes betaal ik af", zei hij. Hij gaat voor de vrijspraak. (BVDH)

