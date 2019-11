Exclusief voor abonnees Zoon toont stap voor stap hoe hij moeder vermoordde en in duinen begroef 14 november 2019

Eerst sleurde hij zijn moeder gewikkeld in een deken door de duinen, om daarna de stof open te rollen zodat hij het lichaam kon begraven. Stap voor stap toonde Frank P. (47) gisteren hoe hij in september 2017 het lijk van zijn moeder Solange Hennaert (82) verborg in Oostende. Ze was gestorven nadat hij haar thuis had geslagen en ze gevallen was. De put was al voorgegraven en een stand-in vertolkte de rol van Solange, zodat de speurders konden zien hoe de veertiger te werk was gegaan. Om haar naar boven gesleept te krijgen, gebruikte hij onder meer een steekkarretje.

