Exclusief voor abonnees Zoon Schumacher zet tweede tijd neer bij F1-debuut in een Ferrari 03 april 2019

00u00 0

Op zich was het al een mooi verhaal. Iets meer dan 12 jaar nadat zijn vader - zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher - in Sao Paolo zijn laatste grand prix in een Ferrari reed, kroop zoon Mick gisteren voor het eerst achter het stuur van een hedendaagse F1-wagen. Inderdaad, een Ferrari.

