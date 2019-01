Zoon Schumacher kiest voor Ferrari 21 januari 2019

Formule 1

Eerst dit. Als we het in uw favoriete krant voortaan over 'Schumacher' hebben, dan is dat niet Michael. Wel Mick, zoon van de zevenvoudige wereldkampioen waarvan niemand weet hoe hij er precies aan toe is, vijf jaar na zijn zware val op de skipiste. Zoon Mick, nu 19 jaar, gaat immers over een jaar of twee naar de Formule 1. Formule 1 heeft namen als klokken nodig. Zowel Mercedes als Ferrari trok aan zijn mouw. Mick tekende dit weekend een contract bij Ferrari, waar hij lid wordt van het opleidingsprogramma. Volgend seizoen rijdt hij in de Formule 2 en zal hij wellicht ook al eens kunnen testen in de Formule 1 bij Haas of Sauber, de twee satellietteams van Ferrari. Om dan in 2020 zijn grote debuut in de koninginnenklasse te vieren. (JB)

