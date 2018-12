Zoon Rapaic traint bij beloften Antwerp 05 december 2018

Boris Rapaic (21) traint al een tijdje mee met de beloften van Antwerp. De jonge Kroatische aanvaller zit momenteel zonder club. Tot de zomer stond hij onder contract bij Fenerbahçe, eerder was hij actief bij Hajduk Split en Inter. De jonge spits is Kroatisch jeugdinternational. Antwerp wil hem een contract aanbieden, maar beschikt nog niet over alle papieren. Luciano D'Onofrio haalde in 2004 Rapaic' vader Milan naar Standard. Hij speelde drie seizoenen op Sclessin. (SJH)