Zoon Patrick Lefevere moet rijexamens overdoen

Dieter Lefevere (39), zoon van Deceuninck-Quick.Step-baas Patrick Lefevere, is voor de derde keer veroordeeld voor te snel rijden. Dieter Lefevere werd op 25 oktober 2019 geflitst toen hij rond 21 uur 139 kilometer per uur reed op de E403 in Roeselare. Omdat er toen wegenwerken werden uitgevoerd, was de maximumsnelheid er beperkt tot 70 per uur. "Ik wist van die beperking, want ik passeer er elke dag", geeft de Roeselarenaar, die als vip-chauffeur werkt voor de wielerploeg van zijn vader, eerlijk toe. "Maar die keer was ik verstrooid." Omdat Lefevere in 2015 en 2017 ook al werd veroordeeld voor overdreven snelheid, kwam de inbreuk hem zwaar te staan. De rechter was mild wat het rijverbod betreft - drie maanden, waarvan 21 dagen effectief - en gaf Lefevere een boete van 600 euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen en voor medische en psychologische proeven.

