Zoon Osama bin Laden trouwt met dochter van 9/11-terrorist 06 augustus 2018

Tophuwelijk in terreurkringen: Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden, is onlangs gehuwd met de dochter van Mohammed Atta. Dat is een vliegtuigkaper bij de aanslagen van 9/11. Dat de twee getrouwd zijn werd door Osama bin Ladens halfbroers bevestigd tijdens een interview met de krant 'The Guardian'. Volgens Ahmad en Hassan al-Attas zou Hamza een belangrijke functie opgenomen hebben binnen al-Qaida en wil hij zijn vader wreken. Osama bin Laden werd bij een Amerikaanse aanval in Pakistan zeven jaar geleden gedood. "We weten niet waar Hamza zich bevindt, maar het zou in Afghanistan kunnen zijn", aldus de halfbroers.