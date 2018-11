Zoon Luikse haatimam opgesloten en klaar voor uitwijzing 22 november 2018

Sohaib Amaouch (20), de Luikse imamszoon die twee jaar geleden verscheen in een filmpje waarin hij opriep om ongelovigen te vermoorden, is gisteren in een gesloten centrum geplaatst met het oog op zijn uitwijzing. De uit Marokko stammende kerel heeft ook de Nederlandse nationaliteit en dat liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toe om hem naar dat buurland uit te wijzen. In oktober 2016 gebeurde dat al met zijn vader, El Alami Amaouch (51). Na zijn verschijning in het filmpje werd zoon Amaouch, die toen nog minderjarig was, in een gesloten inrichting geplaatst. Tijdens verhoren bekende hij ook dat de beruchte Syriëstrijder Tarik Jadaoun hem had proberen te ronselen voor een aanslag. Daarbij zou er met kettingzagen toegeslagen worden in een winkelcentrum en moest er ook een moord gepleegd worden op een imam die in de ogen van IS veel te gematigd was. (GVV)

