Zoon leent 100.000 euro met valse handtekening ouders

Een 25-jarige man uit Zeebrugge hangt 3 jaar cel boven het hoofd voor misbruik van vertrouwen van z'n eigen ouders. C.M. vervalste drie jaar lang hun handtekeningen en ging voor bijna 100.000 euro leningen aan. "Ik heb m'n intelligentie op een verkeerde manier gebruikt", stelde de man. De feiten gingen op 6 november 2012 van start. C.M. sloot die dag een autolening af voor een bedrag van liefst 14.320 euro. Om dat bedrag te krijgen, ondertekende de twintiger het contract met de handtekening van zijn ouders en legde enkele van hun loonfiches voor. In 2014 en 2015 ging de man nog zes keer op dezelfde manier tewerk. Zijn ouders, een koppel uit Wingene, waren zich van geen kwaad bewust. Toen ze rond de jaarwisseling van 2015 en 2016 betalingsherinneringen kregen, betaalden ze aanvankelijk nog 12.700 euro terug. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat hun handtekening werd vervalst. Met hun zoon hebben ze al even geen contact meer. De jongeman bood op de zitting zijn excuses aan en in de gang viel hij z'n moeder en vader huilend in de armen. Wellicht komt hij weg met de opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Uitspraak op 3 oktober. (SDVO)

