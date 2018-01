Zoon leeft weken naast lijk van moeder 19 januari 2018

00u00 0

Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend naar een verdacht overlijden in Schaarbeek. "De politie ontdekte op 12 januari het lichaam van een 80-jarige vrouw in een flat nadat buren hadden geklaagd over een sterke geur", klinkt het bij het Brussels parket. De vrouw zou al enkele weken niet meer in leven zijn geweest. Bij aankomst troffen ze ook een 50-jarige man aan, de zoon van de overleden vrouw. Hij leefde al die tijd naast het lichaam van zijn moeder in het appartement. "De doodsoorzaak is nog niet bekend", aldus het parket. "Het is ook nog niet duidelijk wanneer de vrouw precies is overleden. De zoon werd verhoord en weer vrijgelaten. Voorlopig werd niemand in verdenking gesteld." (VDBS)