Zoon Kucam vrij onder voorwaarden 26 maart 2019

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de 21-jarige zoon van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) gisteren vrijgelaten onder voorwaarden. Hij zat sinds eind januari in voorhechtenis in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. De twintiger wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Hij verklaarde dat hij zijn vader enkel geholpen had met de administratieve taken, bij het opstellen van de lijsten met mensen die in aanmerking kwamen voor een visum. Vandaag beslist de raadkamer in Antwerpen of vader Kucam nog langer in de cel moet blijven. (KSN)