Zoon Borkelmans en 16 andere Club-hooligans naar rechter 00u00 0

Zeventien hooligans van Club Brugge zijn door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de brutale aanval op vijf Napoli-supporters twee jaar geleden. Onder hen ook Jelle Borkelmans (28), zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital. De feiten speelden zich af op 26 november 2015 op de Eiermarkt in het centrum van Brugge, waar vijf Italiaanse supporters iets stonden te drinken. De Napoli-fans kregen zware klappen te verwerken. Onder meer een Italiaanse politieman raakte daarbij zwaargewond. De hooligans moeten over enkele maanden voor de rechtbank verschijnen voor opzettelijke slagen en verwondingen en bendevorming. Op het proces zullen enkele van de hooligans zich ook moeten verantwoorden voor voetbalgeweld op 15 juli 2015 in Lokeren en op 11 november 2012 in Beringen. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN