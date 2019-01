Zonniger HET WEER 31 januari 2019

00u00 0

De dag begint met lokale mist, en aangezien het overal aan het vriezen zal zijn, kan het ook glad zijn op de wegen. Er zijn ook al een aantal opklaringen en in de loop van de dag komt de zon er meer en meer door. Het is wel vrij koud met maxima rond of net boven het vriespunt. In de Ardennen blijft het de hele dag vriezen. De wind waait matig uit het zuidoosten en doet het nog wat kouder aanvoelen.

