Exclusief voor abonnees Zonniger vanaf de kust HET WEER 11 december 2019

00u00 0

Vandaag valt er eerst nog regen in het binnenland. Aan zee wordt het al snel droog en wat later breekt ook de zon door. Het zal wel een tijdje duren vooraleer de regen overal weggetrokken is, zeker in het oosten van het land kan het tot de avond duren. In de loop van de dag komt de zon er wel door en halen we maxima rond 8 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over Maxima

weer