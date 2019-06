Exclusief voor abonnees Zonniger in het oosten HET WEER 13 juni 2019

00u00 0

De dag begint nog vrij zonnig in het binnenland, terwijl er in het westen van het land al meteen vrij veel wolken hangen. Die wolken trekken stilaan landinwaarts, maar wisselen wel af met brede opklaringen. Na de middag kunnen er, voornamelijk in de westelijke landshelft, enkele plaatselijke buien voorkomen. In het oosten blijft het volledig droog en is het zonniger. Er waait een matige zuid-zuidwestenwind en de maxima komen uit tussen 17 en 21 graden.

