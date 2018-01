Zonniger aan zee HET WEER 00u00 0

Het wordt vandaag zonniger aan zee en het blijft er ook meestal droog, terwijl er in het binnenland geregeld buien overtrekken - vooral in het oosten en noorden van het land. Op de hogere reliëfs raken de temperaturen maar net aan het vriespunt en lossen de buien sneeuw, elders valt er doorgaans natte sneeuw, korrelhagel of regen, afgewisseld door brede opklaringen. De maxima liggen rond 7 graden en er staat een krachtige westenwind, met rukwinden tot 60 (aan zee tot 70) kilometer per uur.

