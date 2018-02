Zonnige start HET WEER 14 februari 2018

Vandaag is het weer overal lichtjes aan het vriezen bij zonsopgang. In de loop van de dag zal het uiteindelijk opwarmen tot 6 of 7 graden, 1 of 2 graden in de Ardennen. Er staat een matige zuidenwind die het wat kouder doet aanvoelen. De dag begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Na de middag wordt het stilaan zwaar bewolkt, maar het blijft droog tot de avond.

