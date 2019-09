Exclusief voor abonnees Zonnige schoolstart HET WEER 02 september 2019

Het nieuwe schooljaar begint onder een stralende zon. Het blijft de hele dag vrij zonnig, al zien we stilaan de stapelbewolking toenemen, vooral in het oosten van het land. In het noordoosten van het land is er zelfs een bui mogelijk, al is de kans vrij klein. In het westen en zeker aan zee blijft het de hele dag zonnig, bij 19 graden. In het binnenland halen we nog maxima van 20 graden, bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind.

