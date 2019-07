Exclusief voor abonnees Zonnig zomerweer HET WEER 04 juli 2019

Het wordt vandaag een zonovergoten dag, met slechts her en der wat stapelwolken. Er staat wel een frisse noordenwind, die zwak tot matig waait, en die zorgt ervoor dat het niet uitzonderlijk warm kan worden. De maxima blijven steken op 19 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Het warmst wordt het in Lotharingen, het uiterste zuiden van ons land.

