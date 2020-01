Exclusief voor abonnees Zonnig weekend HET WEER 18 januari 2020

00u00 0

Vandaag is er tijdens de ochtend nog vrij veel bewolking aanwezig in het binnenland. In het westen, daarentegen, is het al vroeg zonnig. In de loop van de dag verspreiden de opklaringen zich geleidelijk over de rest van het land, afgewisseld met stapelwolken. In het oosten en het zuiden blijft het eerder bewolkt. De temperaturen klimmen tot gemiddeld 7 graden bij een matige westenwind. Vanavond verdwijnt het grootste deel van de resterende bewolking en onder de open sterrenhemel kunnen de temperaturen flink dalen. Tegen de ochtend gaat het licht vriezen in de Ardennen. In Vlaanderen ligt het kwik tussen 0 en 3 graden met algemene grondvorst. De wind draait geleidelijk naar een meer noordelijke richting.

