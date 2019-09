Exclusief voor abonnees Zonnig weekend HET WEER 13 september 2019

00u00 0

Vandaag is het in de ochtend overal overwegend betrokken en zorgt de zwakke storing voor wat plaatselijke motregen, vooral in het noorden van het land. Na de middag trekt de storing naar het oosten en wordt het overal droog. Er verschijnen soms aangenaam brede opklaringen in het weerbeeld, afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait zwak tot matig en de maxima gaan erop achteruit, tot waarden van 19 tot 20 graden in Vlaanderen en 17 tot 18 graden in de Ardennen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Ardennen

Vlaanderen

weer

weersvoorspelling