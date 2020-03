Exclusief voor abonnees Zonnig maar fris HET WEER 23 maart 2020

00u00 0

Vandaag vriest het overal tijdens de ochtend, maar de eerste zonnestralen komen al snel tevoorschijn. Ook de rest van de dag baden we volop in de zon en is er geen wolkje aan de lucht. Het kwik klimt traag tot maximaal 11 graden in de namiddag, bij een matige wind uit het oosten. De gevoelstemperatuur ligt eerder rond 6 graden.

